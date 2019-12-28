Мэрия: с 8 января закрывается сквозное движение по пр. Калинина в Калининграде

Мэрия: с 8 января закрывается сквозное движение по пр. Калинина в Калининграде
Схема с сайта горадминистрации
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С 8 января в Калининграде временно закроется сквозное движение по проспекту Калинина. Это связано с очередным этапом ремонта ул. Киевской, где будет демонтирована брусчатка, которую заменят на новый асфальт.сообщила на своей странице в «Фейсбуке» горадминистрация.

«Для этого придется закрыть сквозное движение по проспекту Калинина от дома № 1 до ул. Киевской.

Автобусы 1, 3, 12, 25, 44, 64 пойдут по Багратиона, Октябрьской, пр. Калинина, Дзержинского и далее по привычной схеме. Обратно объезд по Дзержинского и Багратиона.

Маршрут № 30 — по Багратиона, Октябрьской, Калинина, Дзержинского, Муромской и далее как обычно. Обратно также — по Дзержинского и Багратиона.

Автобус 21 — с 9 Апреля свернёт на Моспроспект, затем через Остров выедет на Багратиона и Ленинский, далее по маршруту. Обратно по тем же улицам.

Водителям личных авто также рекомендуем объезжать закрытый участок по тем же улицам», — говорится в сообщении.

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