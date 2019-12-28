Россиянам увеличили размер компенсации за потерянный багаж

Россиянам увеличили размер компенсации за потерянный багаж
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

В России для авиапассажиров, которые столкнулись с повреждением или потерей багажа, а также с задержкой рейса, с 28 декабря увеличили компенсационные выплаты, передает РИА «Новости». Максимальные суммы компенсаций составят до 113 тысяч рублей за багаж и до 470 тысяч рулей за отставание от времени вылета самолета.

Как сообщают в издании, выплаты за потерянные вещи пассажир может получить после заполнения соответствующего бланка на стойке авиаперевозчика. В нем необходимо подробно описать чемодан и его содержимое, показать специальную бирку на посадочном талоне, а затем взять акт у представителя компании.

Дальнейшую информацию о потерянных вещах возможно узнать как по указанному в акте телефону, так и в международной системе учета WorldTracer. В случае поиска багажа более трех недель пассажир может потребовать возмещение. Авиакомпания обязана возместить вам ущерб, даже если чемодан найдется позднее.

За опоздание самолета и дальнейшую задержку рейса, не связанную с экстренными обстоятельствами, пассажиру полагается 3% от цены авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25% МРОТ за каждый час в качестве штрафа, но не выше половины стоимости билета. «Дополнительно можно потребовать возмещения морального вреда и убытков, произошедших из-за задержки рейса», — пишут в издании.

Помимо этого, стоит помнить, что пассажир в этом случае может вернуть билет и полностью получить его стоимость, даже если он был невозвратным.

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