Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору косметики и парфюмерии

В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать парфюмерию и косметику. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

«Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила, а именно: не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре не рекомендуют покупать парфюмерию и косметику в случае отсутствия у продавца документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

На упаковке должны содержаться сведения о назначении продукции, ингредиентах, противопоказаниях к применению, условиях применения и хранения, а также о дате изготовления и сроке годности. Кроме того, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании изготовителя и его местонахождении.

Также ведомство предупреждает, что наносить косметические средства на лицо, глаза и губы из общих тестеров небезопасно.