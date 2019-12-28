Стало известно, что можно взять с собой на сдачу ЕГЭ в 2020 году

Стало известно, что можно взять с собой на сдачу ЕГЭ в 2020 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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Опубликован список предметов, которые можно взять ученикам с собой в кабинеты на Единые государственные экзамены. Информацию об этом сообщает «Российская газета».

На сдачу экзамена по математике можно взять линейку. Для физики разрешено принести непрограммируемый калькулятор и также линейку. На ЕГЭ по химии можно принести периодическую систему химических элементов Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов и непрограммируемый калькулятор. На экзамен по иностранным языкам — технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютерную технику без доступа к интернету, гарнитуру для выполнения раздела «говорение».



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