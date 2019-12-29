Мэрия: в праздники бригады коммунальщиков будут дежурить круглосуточно (телефоны)

В период празднования Нового года и Рождества — с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аварийные бригады жилищно-коммунальных служб и предприятий Калининграда будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщат пресс-служба горадминистрации.



«Во всех организациях, отвечающих за снабжение горожан теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией днем и ночью будет организовано круглосуточное дежурство специалистов-ремонтников и руководящего состава», — говорится в релизе.

По проблемам тепло-, водоснабжения и другим аварийным ситуациям на городских территориях в праздники жители Калининграда могут обращаться круглосуточно по телефонам:

— Единая дежурно-диспетчерская служба: 596-400;

— Диспетчерская МП «Калининградтеплосеть»: 667-105, 667-107;

— Диспетчерская МП «Водоканал»: 667-667.

— Диспетчерская ОАО «Янтарьэнерго»: 464-614, 461-506.

В управляющих компаниях на новогодние каникулы также будет организовано дежурство в дневное время, кроме того, у каждой управляющей компанией должен быть заключен договор с одной из аварийных служб города. Поинтересуйтесь в вашей УК режимом работы в праздники, и номером аварийной службы, в которую можно будет обращаться в случае возникновения аварийной ситуации в квартире.

В период новогодних праздников Региональным оператором будет обеспечена работа «горячей линии» по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов:

— по телефону 312-410 (с 1 по 8 января 2020 г., с 08:00ч до17:00ч.);