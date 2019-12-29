Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми

Российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предлагает согражданам остаться в новогодние праздники трезвыми. Медика цитирует «Интерфакс».



«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья!» — сказал Менделевич информагентству.

По его мнению, «для хорошего настроения и праздничной атмосферы совсем не нужен алкоголь, главное, найти подходящую альтернативу — зимние уличные забавы, танцы или семейные настольные игры и многое другое».

«К тому же употребление спиртного, особенно рядом с детьми, создает у подрастающего поколения соответствующие ассоциации: что праздник без алкоголя совсем не праздник», — подчеркнул психиатр.

Менделевич предложил принимать решение о том, пить или не пить, исходя из особенностей своего организма.

«К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания. Кроме того, нужно помнить о взаимодействии алкоголя и лекарственных препаратов, — сказал он. — И если покупать алкоголь, то только в проверенных местах при наличии соответствующих документов».

«Отдельный вопрос — безопасность. То, что в длительные зимние праздники увеличивается число вызовов скорой помощи, и часть из них связана с пьянством — ни для кого не секрет, — отметил Менделевич. — Поэтому нужно соблюдать самые простые и известные буквально всем правила. В частности, выпившим ни в коем случае не стоит садиться за руль. Также нужно быть начеку, передвигаясь по улице: под ногами может оказаться лед, а при опьянении реакция замедляется».

Психиатр просит не выходить на улицу в нетрезвом состоянии: нередки случаи, когда пьяные засыпали и замерзали на улице.