Каждый второй житель России недоволен своей работой

Каждый второй житель России недоволен своей работой
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более половины жителей России не удовлетворены своей работой. Среди причин — переработки, маленькая зарплата, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Каждый четвертый работающий (25%) доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким работать в своей организации. «Причины, по которым работающие чаще всего рекомендуют своего работодателя, — высокая заработная плата, стабильность компании, хороший рабочий коллектив, удобный график работы», — говорится в результатах опроса. Отмечается, что доля удовлетворенных местом работы выросла почти вдвое с 2016 года: тогда она составляла 13%.

Однако порядка 52% опрошенных недовольны своей работой, в 2016 году их было 55%. Причинами недовольства чаще всего являются низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. В целом удовлетворены местом работы, но не стали бы его рекомендовать, 19% опрошенных.

При этом, несмотря на неудовлетворенность работой, большинство респондентов (77%) не планируют ее менять в течение ближайших шести месяцев.

Опрос проводился в декабре 2019 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 52 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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