На ул. Раевского вырубают полсотни деревьев из-за строительства многоквартирного дома

На ул. Раевского вырубают полсотни деревьев из-за строительства многоквартирного дома
Виталий Невар / Новый Калининград
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ООО «КёнигАвтоСтрой» получило порубочный билет на вырубку 48 деревьев в областном центре. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Застройщику разрешено вырубить также 1 кустарник, 7 деревьев и 9 кустарников предписано сохранить. Речь об участке с кадастровым номером 39:15:130910:1527.

Также на сайте мэрии опубликован проект компенсационного озеленения, из которого следует, что на указанном участке будет построен многоквартирный 4-этажный жилой дом. Застройщик обещает посадить 31 граб, 1 иву, 6 черешчатых дубов, 11 западных туй.

Ранее стало известно, что всего в 2019 году в Калининграде разрешили вырубить более 4,5 тыс. деревьев.
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