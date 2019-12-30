На ул. Раевского вырубают полсотни деревьев из-за строительства многоквартирного дома

ООО «КёнигАвтоСтрой» получило порубочный билет на вырубку 48 деревьев в областном центре. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.
Застройщику разрешено вырубить также 1 кустарник, 7 деревьев и 9 кустарников предписано сохранить. Речь об участке с кадастровым номером 39:15:130910:1527.
Также на сайте мэрии опубликован проект компенсационного озеленения, из которого следует, что на указанном участке будет построен многоквартирный 4-этажный жилой дом. Застройщик обещает посадить 31 граб, 1 иву, 6 черешчатых дубов, 11 западных туй.Ранее стало известно, что всего в 2019 году в Калининграде разрешили вырубить более 4,5 тыс. деревьев.
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