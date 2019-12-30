«Калининградтеплосеть» сообщила о повышении тарифа на тепло с июля 2020-го

«Калининградтеплосеть» сообщила о повышении тарифа на тепло с июля 2020-го
Виталий Невар / Новый Калининград
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Со второго полугодия 2020 года стоимость одной гигакалории тепла в Калининграде увеличится почти на 2 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе МП «Калининградтеплосеть».

Новая цена одной гигакалории будет больше на 1 рубль 54 копейки. Повышение произойдет с июля наступающего года. Для первого полугодия тариф останется неизменным.

«До 1 июля 2020 года одна гигакалория тепловой энергии для потребителей будет, как и в уходящем году, стоить 2427,48 рублей. С 1 июля 2020 года стоимость тепловой энергии увеличится на 1 рубль 54 копейки за одну гигакалорию и составит 2429,02 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в первого полугодия в Калининграде вырастет тариф на воду, свет, мусор и взнос за капитальный ремонт

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