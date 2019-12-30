Калининград занял 53 место из 85-ти по потреблению шампанского

Калининград занял 53 место из 85-ти по потреблению шампанского
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского. Лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, а Калининградская область находится только на 53-ем месте рейтинга. Такие данные приводит РИА «Новости» в своем исследовании.

На каждого калининградца в новогодние праздники приходится около 1,74 бокала шампанского. Объем выпитого игристого напитка оценивают в 20% от всего купленного за год.

В среднем по России за год продают 215 миллионов бутылок шампанского, то есть по две на каждого совершеннолетнего. В новогодние праздники потребляют 24% напитка. Россияне выпивают примерно по два бокала шампанского.

Выше всего потребление в Ненецком автономном округе, тут каждый взрослый выпивает в среднем 4,3 бокала. Далее идут Мурманская область и Камчатский край — 3,8 и 3,7 бокала соответственно.

Эксперты объяснили популярность игристого напитка в этих регионах структурой населения. Шампанское предпочитают молодые люди, а в северных регионах из-за трудовой миграции таких много.

Отметим, что меньше всего шампанского пьют в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В Ингушетии и Чечне потребление почти нулевое. Здесь выпивают 0,01 бокал на человека.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter