Калининград занял 53 место из 85-ти по потреблению шампанского

Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского. Лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, а Калининградская область находится только на 53-ем месте рейтинга. Такие данные приводит РИА «Новости» в своем исследовании.

На каждого калининградца в новогодние праздники приходится около 1,74 бокала шампанского. Объем выпитого игристого напитка оценивают в 20% от всего купленного за год.

В среднем по России за год продают 215 миллионов бутылок шампанского, то есть по две на каждого совершеннолетнего. В новогодние праздники потребляют 24% напитка. Россияне выпивают примерно по два бокала шампанского.

Выше всего потребление в Ненецком автономном округе, тут каждый взрослый выпивает в среднем 4,3 бокала. Далее идут Мурманская область и Камчатский край — 3,8 и 3,7 бокала соответственно.

Эксперты объяснили популярность игристого напитка в этих регионах структурой населения. Шампанское предпочитают молодые люди, а в северных регионах из-за трудовой миграции таких много.

Отметим, что меньше всего шампанского пьют в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В Ингушетии и Чечне потребление почти нулевое. Здесь выпивают 0,01 бокал на человека.