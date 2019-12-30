В Правдинске власти не ремонтировали жилье для детей-сирот

В Правдинске суд обязал администрацию города привести в порядок жилые помещения, выданные совершеннолетним воспитанникам детского дома. Сообщается, что квартиры оказались непригодными для проживания. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



Как сообщили в ведомстве, один из домов вообще никем не содержится. В нем нет ни оконных рам, ни межкомнатных дверей, печь для отопления разобрана, а в некоторых местах отсутствуют полы. В другой квартире отсутствует базовая сантехника — нет водопровода и канализации. Оконные рамы в помещении выгорели после пожара, а комнаты забиты мусором.

Суд обязал администрацию Правдинска в срок до 1 июля 2020 года привести жилые помещения детей-сирот в пригодное для проживания состояние. Решения еще не вступили в законную силу.