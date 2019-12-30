За год в едином госреестре закрепили границы 4 особо охраняемых территорий

За год в едином госреестре закрепили границы 4 особо охраняемых территорий
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году в госреестр внесены сведения о границах четырех особо охраняемых природных территорий в Калининградской области. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе Росреестра.

Три особо охраняемые природные территории местного значения находятся в Зеленоградском городскому округе: «Парк «Тихие пруды», «Парк Западный», «Парк Санаторский». Также в единый госреестр внесены сведения о границах ООПТ регионального значения — природного заказника «Пионерское».

К настоящему времени в ЕГРН внесены границы 65 особо охраняемых природных территорий области. Из них только одна территория федерального значения — нацпарк «Куршская коса», сведения о котором были внесены в 2012 году. Основная часть ООПТ в регионе (61 территория) — регионального значения. И в этом году были внесены границы первых трех ООПТ местного значения.

«Определение четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир», — приводит пресс-служба слова эксперта Кадастровой палаты Галины Забелиной.

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