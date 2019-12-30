В Балтийске открылся кинозал (фото)

В Культурно-молодежном центре Балтийска в понедельник открылся кинозал. Он будет работать в новогодние каникулы. Об этом в своем Facebook сообщает местная администрация.

КМЦ Балтийска выиграл конкурс ФК «Поддержка кинозалов в городах с населением до 500 тысяч» и получил грант в 5 млн рублей. На эти деньги установили экран, проектор бельгийского производства и современное звуковое оборудование. Еще 800 тыс. рублей из муниципального бюджета было потрачено на ремонт и специальную систему вентиляции киноаппаратной.

«С сегодняшнего дня жители округа имеют возможность смотреть новые фильмы одновременно с премьерами в крупнейших кинотеатрах страны. Стоимость билета на утренние сеансы составляет 100 рублей, на остальные — 150 рублей. Билеты продаются пока только в кассе КМЦ», — отмечается в сообщении.