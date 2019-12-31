Путин: россияне должны сделать все, чтобы страна успешно развивалась

Путин: россияне должны сделать все, чтобы страна успешно развивалась
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Россияне живут в бурное и противоречивое время, но могут и должны сделать все, чтобы их страна успешно развивалась. Об этом в новогоднем обращении к согражданам заявил президент Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал глава государства в своем поздравлении.

Путин подчеркнул, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России. «От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал он.

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