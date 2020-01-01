В России снизились нормы беспошлинного ввоза

В России снизились нормы беспошлинного ввоза
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Таможенные проблемы

В ЕАЭС с 1 января снизились нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро. Речь идет о покупках в иностранных интернет-магазинах, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

«При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг», — напомнило ведомство. В 2019 году пошлинами облагались посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро весом более 31 кг. До этого ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял 1000 евро и 31 кг.

Неизменной остается норма для товаров, перемещаемых воздушным и наземным транспортом. Так, самолетом без уплаты пошлин и налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 000 евро и весом до 50 кг. Если же граждане везут товары на автомобильном и железнодорожном, морском и речном транспорте, а также в пешем порядке, то таможенными платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг. При превышении нормы с них будем взиматься 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.



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