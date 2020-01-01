В России упростили порядок регистрации новых автомобилей

С 1 января вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, передаёт РИА «Новости». Теперь дилеры смогут ставить на учёт машины прямо в автосалоне. Для того чтобы получить номерные знаки, покупателю не нужно будет обращаться в ГИБДД, при этом код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля, отметили в ведомстве.



Кроме того, регистрировать новые автомобили смогут заводы-изготовители. Они будут работать документами от имени владельцев, как и дилеры. Для проведения операций доверенному лицу нужно будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность. Также законом предусмотрено нанесение на автомобили дополнительной маркировки. Как отметили в МВД, это позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.

Машину собственника, чей возраст не достиг 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать транспортное средство.