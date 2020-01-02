Российским водителям разрешили предъявлять ГИБДД электронный полис ОСАГО

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД, пишет в четверг, 2 января, РИА «Новости».

Новые поправки позволяют водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.