Полиция рассказала, где обычно орудуют карманники и как часто их удается поймать

Полиция рассказала, где обычно орудуют карманники и как часто их удается поймать
Виталий Невар / Новый Калининград
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Чаще всего жертвами воров-карманников в России становятся пассажиры общественного транспорта, посетители точек общепита и клиенты магазинов. Карманники также орудуют в концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах«. Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

В 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление. «Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс.», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.


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