Полиция рассказала, где обычно орудуют карманники и как часто их удается поймать

Чаще всего жертвами воров-карманников в России становятся пассажиры общественного транспорта, посетители точек общепита и клиенты магазинов. Карманники также орудуют в концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах«. Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

В 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление. «Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс.», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.