Мэрия: гуляния на площади Победы посетили более 10 тыс. человек

В новогодних гуляниях на площади Победы в Калининграде 1 января приняли участие около 10 тыс. человек. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила начальник отдела культурно-массовой работы мэрии Арина Шарафеева.

«Ура! 10 тысяч калининградцев и гостей города (а, быть может, и больше, сводки уточняются) пришли сегодня на площадь Победы, на праздник, посвященный встрече нового 2020 года», — написала Шарафеева.

Напомним, в саму новогоднюю ночь власти областного центра решили никаких гуляний в городе не устраивать, мотивируя это просьбами правоохранительных органов и тем, что Новый год — семейный праздник.