Контракт на обустройство переправы в Мысовке расторгается, будет новый конкурс

Вопрос с реконструкцией понтонной переправы в пос. Мысовка Славского района должен решиться не позднее сентября 2020 года, это крайний срок. Контракт с нынешним подрядчиком в процессе расторжения. Об этом в новогоднем поздравлении, опубликованном местной администрацией, сообщил глава городского округа Эдуард Кондратов.

«Вопрос находится на контроле, в том числе региональных властей, и должен решиться до сентября (это крайний срок для нас). Новая переправа из понтонных звеньев будет смонтирована в соответствии со всеми требованиями и никак иначе. Напомню, сейчас идёт процедура расторжения контракта с подрядчиком ООО „ВентаРегион“. Компания, с которой был заключён контракт, не исполнила свои обязательства, такое, к сожалению, бывает. В феврале-марте мы снова запустим конкурсную процедуру, чтобы определить нового подрядчика. Заключим контракт и в течение двух-трёх месяцев всё сделаем», — сообщил Кондратов.

Ранее депутат Госдумы Александр Пятикоп опубликовал разъяснение подрядчика, согласно которому в процессе производства работ выяснилось, что конкурсная документация была составлена с ошибками. Подрядчик потребовал согласовать изменения в проект через допсоглашение.

В администрации Славского ГО сообщили, что подрядчик, например, хотел уменьшить ширину моста на 1 метр и убрать обязательство установки именно новых понтонных звеньев. Муниципальные власти уже пригрозили подрядчику расторжением контракта.

В конце 2018 года стало известно, что из-за прогнившего понтонного моста часть Мысовки оказалась фактически отрезана. Во время проверки прокуратура пришла к выводу, что переправа находится в неисправном состоянии и небезопасна для людей.

В феврале 2019 года глава администрации Славска Эдуард Кондратов заявил, что муниципалитет рассчитывает на финансовую поддержку правительства области. В апреле обустроить новую переправу через Разлив местные власти обязал суд; с иском обратился районный прокурор. В июне областные власти выделили на новый мост 27 млн рублей.

15 ноября стало известно, что администрация Славска заключила контракт на поставку и монтаж новых понтонных звеньев для устройства переправы в поселке Мысовка. Исполнить контракт должны не позднее 25 декабря 2019 года.