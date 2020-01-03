Власти прокомментировали ажиотаж на дневных электричках к морю 2 января

Во второй день Нового года, 2 января, на некоторых пригородных рейсах из Калининграда к морю и обратно, по свидетельствам очевидцев, наблюдался ажиотаж. «Народ, не выезжайте в Светлогорск на праздники. Тут с транспортом просто треш. Над людьми просто издеваются. Автобусы раз в час битком, электрички раз в 2 часа. Люди с детьми висят на подножках. Такого треша с транспортом к морю я за 30 лет жизни в Калининграде не помню, спасибо властям за чудесный отдых!», — написала калининградка Виктория в своем «Фейсбуке».



В пресс-службе правительства региона отметили, что пик пассажиропотока пришелся на дневное время. «По информации, предоставленной Калининградской пригородной пассажирской компанией, за 2 января 2020 года пригородными поездами перевезено из Калининграда на морское побережье и обратно 9403 человека. На маршруте Калининград-Светлогорск больше всего перевезено пассажиров на рейсах в 11 и 13 часов. 900 и 780 человек соответственно, при общей вместимости вагонов около 1300 человек. На остальных рейсах населенность вагонов составила от 200 до 500 человек», — отмечается в комментарии заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области Владимира Жовтуна.

На зеленоградском направлении пик пассажиропотока пришелся на рейс в 12 часов, на котором из Калининграда к морю было перевезено 600 человек при общей вместимости около 1300 человек.

По данным правительства, 2 января были отменены ранние автобусные рейсы из Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск. Остальные автобусы курсировали с периодичностью 20-30 минут по расписанию выходного дня.

С актуальным расписанием движения автобусов и пригородных поездов можно ознакомиться на сайтах автовокзала и КППК.