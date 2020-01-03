Госархив: в 2020-м Верхнему пруду Калининграда исполняется 750 лет

По данным Государственного архива Калининградской области в 2020 году Верхнему пруду в Калининграде исполняется 750 лет.

«В 1270 году рыцарями Тевтонского (Немецкого) ордена на ручье Катцбах (Кошачий ручей) в Кёнигсберге была построена плотина в том месте, где сейчас проходит улица Черняховского. Так в Кёнигсберге появился Верхний пруд, предназначавшийся для разведения рыбы. В нём водились окуни, плотва, карпы, лини, щуки, угри, — отметили в Госархиве. — Следует заметить, что в Кёнигсберге-Калининграде озер-то и нет, лишь рукотворные пруды».


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