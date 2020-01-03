Российский миллиардер раскритиковал низкие зарплаты и пенсии в стране

Из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным, считает президент Crocus Group Араз Агаларов, слова которого приводит Forbes.



«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — цитирует издание миллиардера.

Также бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование и высокое налоговое бремя. «Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным», — сказал Агаларов, отметив, что налоговая нагрузка слишком высока, и ее необходимо снизить. «И чем раньше на это обратят внимание, — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.