Синоптики ожидают в Калининграде рост температуры к концу новогодних праздников

Синоптики ожидают в Калининграде рост температуры к концу новогодних праздников
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде и области к концу новогодних праздников прогнозируется небольшое потепление. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, если 5-7 января дневная температура будет находиться в пределах 4-5°C, то 8 числа, в последний праздничный выходной, этот показатель вырастет до +8°C. При этом, по данным калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура поднимется до +9°C.

Аналогичные данные — у прогноза погоды «Нового Калининграда».

В течение всех оставшихся праздничных дней ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшие дожди. Допускается снег с дождем в ночь на понедельник, когда температура опустится до 0°C. В целом ночные заморозки пока не прогнозируется.

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