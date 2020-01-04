Синоптики ожидают в Калининграде рост температуры к концу новогодних праздников

В Калининграде и области к концу новогодних праздников прогнозируется небольшое потепление. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.



Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, если 5-7 января дневная температура будет находиться в пределах 4-5°C, то 8 числа, в последний праздничный выходной, этот показатель вырастет до +8°C. При этом, по данным калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура поднимется до +9°C.

Аналогичные данные — у прогноза погоды «Нового Калининграда».

В течение всех оставшихся праздничных дней ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшие дожди. Допускается снег с дождем в ночь на понедельник, когда температура опустится до 0°C. В целом ночные заморозки пока не прогнозируется.