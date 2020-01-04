Власти утвердили план адаптации России к изменению климата

Правительство РФ утвердило план «мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года». Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован в субботу на сайте кабмина.

Как отмечается в документе, среднегодовая температура воздуха на территории РФ с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,47°С за 10 лет, что в 2,5 раза превышает глобальные темпы роста (0,18°С за 10 лет). Изменения могут носить как положительный (сокращение расходов энергии в отопительный период, расширение зоны растениеводства и животноводства), так и отрицательный (засухи, экстремальные осадки и т.д.) характер .

«Значительная часть территории Российской Федерации находится в области значительных (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата, а последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики», — отмечается в нормативном акте.

Уточняется, что национальный план является первым этапом необходимых мероприятий. План включает в себя «институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата». Региональным властям рекомендовано создать свои планы.