У границы Калининградской области вновь замечен американский самолет-разведчик

У границы Калининградской области вновь замечен американский самолет-разведчик
Plane Radar
Все новости по теме: Международные отношения

У границы Калининградской области замечен самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США, который находился на территории Литвы. Это следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

По информации ресурса, в 11:05 по московскому времени самолет взлетел с базы в Литве. Через полчаса судно приблизилось к границе региона. Полет проходил на высоте более 8 тыс. метров со скоростью около 450 км/ч.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в последние годы регулярно появляться у российских границ.

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