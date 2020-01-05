ГИБДД предупредила об ухудшении погодных условий

Региональная ГИБДД напоминает автомобилистам о безопасности в период неблагоприятных погодных условий. Информация об их ухудшении опубликована в Instagram управления Госавтоинспекции.



Как напомнили в ГИБДД, во время осадков и гололедицы значительно снижается коэффициент сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием. В такое время стоит быть предельно внимательными друг к другу: водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Пешеходам следует применять световозвращающие элементы, а за пределами города наличие световозвращателя — необходимость. Кроме того при движении через проезжую часть или вблизи ее пешеходам необходимо освобождаться от предметов, ограничивающих видимость: капюшонов, зонтов и других. Недопустимо использование гаджетов. Следует подбирать удобную обувь, соответствующую погодным условиями.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки ожидается дождь, мокрый снег. Ветер западный 12-15 м/с. Температура воздуха: ночью около нуля градусов, днём от 2 до 5 выше нуля. Видимость 4-7 км. Ночью на дорогах местами гололедица.