Незрячий музыкант из Пионерского выступил в финале конкурса «Новая звезда-2020»

Молодой незрячий пианист из Пионерского Никита Плетнев выступил в финале Всероссийского конкурса «Новая звезда-2020». Об этом сообщает в своем фейсбуке солистка Калининградской областной филармонии Анна Ушакова.
По ее словам, Никиту пригласили в финал известного вокального конкурса в качестве специального гостя.
Ранее талантливый музыкант выступал вместе с областным симфоническим оркестром под управлением Аркадия Фельдмана, играл в большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича.
Никита Плетнёв не видит с рождения. У него врождённая ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенёс 12 операций, однако восстановить зрение так и не удалось. С 11 лет мальчик занимается музыкой — произведения он запоминает на слух.Узнать подробнее о Никите Плетнёве можно в спецпроекте «Нового Калининграда» «По следам Баха».
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