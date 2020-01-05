Литва в 4 раза расширила список профессий для трудоустройства иностранцев

Литва кардинально — более чем в 4 раза — расширила список профессий, по которым могут легально трудоустраиваться иностранные граждане. Об этом со ссылкой на Литовское радио сообщает в воскресенье ТАСС.



Перечень профессий для трудоустройства иностранцев увеличен на 2020 год по сравнению с 2019 годом с 15 до 68 позиций», — уточнила представитель ведомства Литовской службы занятости Милда Янкаускене. По ее словам, это отнюдь не означает резкого перелома в политике на рынке трудоустройства. «Много новых специальностей, на которые можно принимать жителей других стран, не появилось. Мы просто детализировали ряд профессий подпунктами», — пояснила она. Так, например, в списке теперь указана не просто профессия сварщика, а уточнено: электросварщик, газовый сварщик.

Руководствуясь списком Службы занятости Литвы, работодатели получают право приглашать в страну на вакантные места, которые не заполняются местными жителями, специалистов из-за рубежа. Наиболее дефицитными специальностями являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов. Людей этих и других специальностей из списка можно в Литве трудоустроить в упрощенном порядке.

Список профессий для иностранцев Служба занятости Литвы обновляет два раза в год.