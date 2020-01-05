Литва в 4 раза расширила список профессий для трудоустройства иностранцев

Литва в 4 раза расширила список профессий для трудоустройства иностранцев
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Литва

Литва кардинально — более чем в 4 раза — расширила список профессий, по которым могут легально трудоустраиваться иностранные граждане. Об этом со ссылкой на Литовское радио сообщает в воскресенье ТАСС.

Перечень профессий для трудоустройства иностранцев увеличен на 2020 год по сравнению с 2019 годом с 15 до 68 позиций», — уточнила представитель ведомства Литовской службы занятости Милда Янкаускене. По ее словам, это отнюдь не означает резкого перелома в политике на рынке трудоустройства. «Много новых специальностей, на которые можно принимать жителей других стран, не появилось. Мы просто детализировали ряд профессий подпунктами», — пояснила она. Так, например, в списке теперь указана не просто профессия сварщика, а уточнено: электросварщик, газовый сварщик.

Руководствуясь списком Службы занятости Литвы, работодатели получают право приглашать в страну на вакантные места, которые не заполняются местными жителями, специалистов из-за рубежа. Наиболее дефицитными специальностями являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов. Людей этих и других специальностей из списка можно в Литве трудоустроить в упрощенном порядке.

Список профессий для иностранцев Служба занятости Литвы обновляет два раза в год.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter