Сотрудникам «Макдоналдс» хотят запретить флиртовать и посещать бары

Новый гендиректор McDonald`s Corp. Крис Кемпчински ищет нового топ-менеджера по кадрам, чтобы изменить корпоративную культуру. Его не устраивает, что предшественник допускал вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками.Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.



Источник иностранного издания уверяет, что Кемпчински встретился с сотрудниками и франчайзи в США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии в первые два месяца своего пребывания на посту генерального директора. Отчасти это было сделано для того, чтобы собрать информацию о культуре и ценностях компании. Ожидается, что в этом месяце он поделится с компанией некоторой полученной информацией, добавил собеседник газеты.

«Коммерсант» напоминает, что в ноябре корпорация McDonald`s уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. В письме работникам он признал свою ошибку. Он добавил, что руководство приняло верное решение о его увольнении.