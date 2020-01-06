Большинство россиян высказались против возвращения пива на стадионы

Большинство россиян высказались против возвращения пива на стадионы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Согласно опросу 80% россиян высказались против возвращения продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению опрошенных, пиво уместнее употреблять у себя дома (76%) или в гостях у друзей или родственников (73%), при этом 90 и 96% назвали неуместным потребление на стадионах и улице. Наиболее категорично к возвращению пива на спортивные трибуны отнеслась категория в возрасте 60 лет и старше.

При этом только 40% россиян считают вопрос о продаже алкогольных напитков на футбольных матчах действительно важным.

В качестве основных причин, почему респонденты не одобряют возвращение пива на стадионы, россияне назвали «неадекватное поведение и агрессию болельщиков» в случае употребления алкоголя — 40%, еще 12% полагают, что во время спортивных мероприятий люди должны оставаться трезвыми.

Выдвижение инициативы вернуть продажу пива на стадионы россияне считают действием в интересах компаний производителей (69%), и лишь 8% — в интересах болельщиков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. В декабре 2019 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу.



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