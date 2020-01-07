Опрос: большинство россиян не соблюдают пост, но празднуют Рождество

Большинство россиян не соблюдают православный пост, но отмечают Рождество Христово. Об этом свидетельствуют итоги опросы ВЦИОМ, опубликованные во вторник, 7 января.

Согласно исследованию, Рождественский пост с 28 ноября по 6 января не соблюдали 90% опрошенных. При этом 72% респондентов собрались отмечать Рождество, каждый четвертый из которых намерен сходить в церковь. Также выяснилось, что 85% поздравляют с Рождеством друзей и родственников.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов