Facebook объявил об ужесточении мер борьбы с «фейковыми» видео

Facebook объявил об ужесточении мер борьбы с размещением «фейковых» видео, с помощью которых манипулируют общественными взглядами и вводят в заблуждение, пишет во вторник, 7 января, РБК,

«Хотя такие видео пока еще довольно редки в интернете, они представляют значительную опасность для нашей отрасли и общества, так как их используют все активнее», — заявила вице-президент Facebook Inc. Моника Бикерт.

По пояснила, что удаляться будут, в частности, реальные видео, отредактированные таким способом, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто запечатленный на записи человек «сказал то, чего на самом деле не говорил».

Удалять также намерены так называемые deepfakes — видео, созданные с применением технологий искусственного интеллекта и нейросетей, благодаря чему лицо одного человека на видео можно заменить другим.

Новые правила обещают не распространять на пародийные или сатирические видео.