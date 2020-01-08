В Росстандарте уточнили новые правила поверки счетчиков

Согласно новым правилам поверки счетчиков единственным юридически значимым результатом осмотра станет запись в реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства будут носить лишь дополнительный характер и оформляться станут по желанию владельца счетчика. Изменения вступят в силу в конце сентября 2020 года. Об этом «Российской газете» сообщили в Росстандарте.

Уточняется, что данные о проверке счетчиков специалисты должны будут вносить в реестр ФГИС «Аршин» в течение суток. Результаты осмотра владелец счетчика сможет узнать в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений», введя номер прибора. С помощью записей в реестре владелец счетчика также сможет уточнить дату следующей проверки. Это поможет бороться с мошенничеством, когда людям навязывают проверку или замену счетчика, и выявлять недобросовестные организации, которые выдают за небольшие деньги свидетельство о поверке, не проводя при этом осмотр.