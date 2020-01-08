В Польше ввели обязательные электронные рецепты

С 8 января врачи по всей Польше обязаны выписывать электронные рецепты. Об этом сообщает «Радио Польша».

«Наши пациенты уже подготовлены к тому, что, выходя от врача, они получат электронный рецепт. В случае хронически больных пациентов, им было достаточно позвонить врачу и попросить такой рецепт, после чего они получали подтверждение в смс или на электронную почту», — сказала представитель люблинского отделения Национального фонда здравоохранения Малгожата Бартошек.

Что касается пациентов, у которых нет мобильного телефона или доступа к интернету, они продолжат получать рецепты в бумажном виде.