ФСИН хочет помогать заключенным с будущим трудоустройством еще до освобождения

В России готовится проект по трудоустройству заключенных, освобождающихся из исправительных учреждений. Они получат возможность связываться с будущим работодателем еще до выхода из колоний. Над соответствующим проектом работает ФСИН, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Уточняется, что сотрудники группы соцзащиты будут размещать резюме осужденных через личный кабинет на портале «Работа в России» и отправлять заявки на вакансии. Уже проведены тестовые испытания этого сервиса, который начнет массово применяться в колониях в 2020 году.