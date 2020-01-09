Социологи выяснили, какие новогодние «клятвы» дали сами себе россияне

34% дали себе обещание что-то реализовать в новом году, при этом самая распространённая «клятва» — больше уделять времени семье (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет РИА «Новости».

Также в числе наиболее распространенных обещаний намерение уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу и бросить курить и жить лучше (по 3%).

69% дающих себе обещания обычно удаётся их реализовать, а 24% — нет. Ещё 7% затруднились ответить.

Воздержались от новогодних обещаний 64% опрошенных, ещё 2% затруднились с ответом. Не обещают себе ничего в новый год чаше всего россияне старше 60-ти лет (72%) и жители небольших городов и сел (67%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.