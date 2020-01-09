Социологи выяснили, какие новогодние «клятвы» дали сами себе россияне

Социологи выяснили, какие новогодние «клятвы» дали сами себе россияне
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

34% дали себе обещание что-то реализовать в новом году, при этом самая распространённая «клятва» — больше уделять времени семье (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет РИА «Новости».

Также в числе наиболее распространенных обещаний намерение уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу и бросить курить и жить лучше (по 3%).

69% дающих себе обещания обычно удаётся их реализовать, а 24% — нет. Ещё 7% затруднились ответить.

Воздержались от новогодних обещаний 64% опрошенных, ещё 2% затруднились с ответом. Не обещают себе ничего в новый год чаше всего россияне старше 60-ти лет (72%) и жители небольших городов и сел (67%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter