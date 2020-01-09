Калининградстат показал, на сколько в области выросло число ученых за счет миграции

Высшее образование имела почти половина переселенцев из «большой» России, формировавших миграционный прирост населения области на протяжении 2009-2018 годов, или 11,8 из 25,1 тыс. человек. Такие данные опубликовал Калининградстат.



Среднее профессиональное образование имели 9,8 тыс. человек, или почти 40% мигрантов.

За 10 лет за счет внутрироссийской миграции число жителей области с научными степенями выросло на 162 человека. Их них 28 человек имели ученую степень доктора наук и 134 человека — степень кандидата наук.

Прирост населения Калининградской области за счет внутренней миграции в 2009 – 2018 годах, Калининградстат.

