Калининградстат показал, на сколько в области выросло число ученых за счет миграции

Калининградстат показал, на сколько в области выросло число ученых за счет миграции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Высшее образование имела почти половина переселенцев из «большой» России, формировавших миграционный прирост населения области на протяжении 2009-2018 годов, или 11,8 из 25,1 тыс. человек. Такие данные опубликовал Калининградстат.

Среднее профессиональное образование имели 9,8 тыс. человек, или почти 40% мигрантов.

За 10 лет за счет внутрироссийской миграции число жителей области с научными степенями выросло на 162 человека. Их них 28 человек имели ученую степень доктора наук и 134 человека — степень кандидата наук.

Прирост населения Калининградской области за счет внутренней миграции в 2009 – 2018 годах, Калининградстат. 

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВСЕГО

Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше

89

531

1119

3501

3107

2583

2093

3173

3994

4942

25132

в том числе имели образование:

из них имели ученую степень

доктора наук

-2

-2

-1

8

1

7

1

8

2

6

28

кандидата наук

-5

0

-2

27

17

17

3

27

30

20

134

высшее

34

139

534

1741

1623

1301

884

1563

2011

2006

11836

неполное высшее

-25

-17

-25

118

212

142

58

111

239

204

1017

среднее профессиональное

155

255

619

1446

1295

973

958

1173

1240

1676

9790

начальное профессиональное**

-71

37

3

25

32

110

56

52

244

среднее полное

-206

-99

-140

368

255

218

231

332

335

272

1566

средне неполное

-14

-7

9

216

80

178

166

153

178

214

1173

начальное и не имеющие образования

-21

-13

-37

-19

4

21

-2

0

-11

-25

-103

уровень образования не указан

166

273

230

-406

-365

-275

-234

-269

-54

543

-391




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