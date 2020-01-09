Калининградстат показал, на сколько в области выросло число ученых за счет миграции

Высшее образование имела почти половина переселенцев из «большой» России, формировавших миграционный прирост населения области на протяжении 2009-2018 годов, или 11,8 из 25,1 тыс. человек. Такие данные опубликовал Калининградстат.
Среднее профессиональное образование имели 9,8 тыс. человек, или почти 40% мигрантов.
За 10 лет за счет внутрироссийской миграции число жителей области с научными степенями выросло на 162 человека. Их них 28 человек имели ученую степень доктора наук и 134 человека — степень кандидата наук.
Прирост населения Калининградской области за счет внутренней миграции в 2009 – 2018 годах, Калининградстат.
|
2009
|
2010
|
2011*
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
ВСЕГО
|
Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше
|
89
|
531
|
1119
|
3501
|
3107
|
2583
|
2093
|
3173
|
3994
|
4942
|
25132
|
в том числе имели образование:
|
из них имели ученую степень
|
доктора наук
|
-2
|
-2
|
-1
|
8
|
1
|
7
|
1
|
8
|
2
|
6
|
28
|
кандидата наук
|
-5
|
0
|
-2
|
27
|
17
|
17
|
3
|
27
|
30
|
20
|
134
|
высшее
|
34
|
139
|
534
|
1741
|
1623
|
1301
|
884
|
1563
|
2011
|
2006
|
11836
|
неполное высшее
|
-25
|
-17
|
-25
|
118
|
212
|
142
|
58
|
111
|
239
|
204
|
1017
|
среднее профессиональное
|
155
|
255
|
619
|
1446
|
1295
|
973
|
958
|
1173
|
1240
|
1676
|
9790
|
начальное профессиональное**
|
-71
|
37
|
3
|
25
|
32
|
110
|
56
|
52
|
244
|
среднее полное
|
-206
|
-99
|
-140
|
368
|
255
|
218
|
231
|
332
|
335
|
272
|
1566
|
средне неполное
|
-14
|
-7
|
9
|
216
|
80
|
178
|
166
|
153
|
178
|
214
|
1173
|
начальное и не имеющие образования
|
-21
|
-13
|
-37
|
-19
|
4
|
21
|
-2
|
0
|
-11
|
-25
|
-103
|
уровень образования не указан
|
166
|
273
|
230
|
-406
|
-365
|
-275
|
-234
|
-269
|
-54
|
543
|
-391
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