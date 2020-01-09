В январе поезд на Мамоново не будет курсировать несколько дней

Пригородный поезд Калининград — Мамоново не будет курсировать 11, 18, 25 января и 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

С 12 января посадка и высадка на станции Голубево будет осуществляться с временной платформы.

Изменения в расписание внесены из-за продолжения ремонта станции Голубево. 11, 18, 25 января и 1 февраля поезд будет отменен (отправление с Южного вокзала в 10:10 и обратный поезд из Мамоново в 16:22).

«Просим пассажиров учесть изменения в расписании пригородных поездов в указанные даты и на время проведения работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры воспользоваться другими видами общественного транспорта», — указано в сообщении.