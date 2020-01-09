В январе поезд на Мамоново не будет курсировать несколько дней

В январе поезд на Мамоново не будет курсировать несколько дней
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Пригородный поезд Калининград — Мамоново не будет курсировать 11, 18, 25 января и 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

С 12 января посадка и высадка на станции Голубево будет осуществляться с временной платформы.

Изменения в расписание внесены из-за продолжения ремонта станции Голубево. 11, 18, 25 января и 1 февраля поезд будет отменен (отправление с Южного вокзала в 10:10 и обратный поезд из Мамоново в 16:22).

«Просим пассажиров учесть изменения в расписании пригородных поездов в указанные даты и на время проведения работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры воспользоваться другими видами общественного транспорта», — указано в сообщении.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter