Власти РФ выделили 1 млрд на реконструкцию Детской областной больницы

Власти РФ выделили 1 млрд на реконструкцию Детской областной больницы
Виталий Невар / Новый Калининград
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На реконструкцию Детской областной больницы из бюджета страны выделяют более миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года.

Деньги поступят из федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Выделять их будут на протяжении трех лет, в текущем году — 380 млн руб. В 2021 году субсидия составит 489,6 млн, а в 2022-м на эти нужды направят 131,45 млн руб. Завершить работы планируется до конца 2022-го. 

Напомним, ранее власти Калининградской области определились с подрядчиком, который займется реконструкцией Детской областной больницы (ДОБ). Контракт заключили с компанией «Янтарьсервисбалтик» из Светлогорска.

В июле 2017 года стало известно, что здание Медсанчасти № 1 восстановлению не подлежит, строительство нового на фундаменте бывшей больницы может обойтись в 600 млн рублей. Изначально планировалось, что строительство нового корпуса завершится в 2019 году.


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