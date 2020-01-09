Власти РФ выделили 1 млрд на реконструкцию Детской областной больницы

На реконструкцию Детской областной больницы из бюджета страны выделяют более миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года.

Деньги поступят из федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Выделять их будут на протяжении трех лет, в текущем году — 380 млн руб. В 2021 году субсидия составит 489,6 млн, а в 2022-м на эти нужды направят 131,45 млн руб. Завершить работы планируется до конца 2022-го.

Напомним, ранее власти Калининградской области определились с подрядчиком, который займется реконструкцией Детской областной больницы (ДОБ). Контракт заключили с компанией «Янтарьсервисбалтик» из Светлогорска.

В июле 2017 года стало известно, что здание Медсанчасти № 1 восстановлению не подлежит, строительство нового на фундаменте бывшей больницы может обойтись в 600 млн рублей. Изначально планировалось, что строительство нового корпуса завершится в 2019 году.