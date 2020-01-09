Действие прошлогодних пропусков на Куршскую косу продлено

Действие прошлогодних пропусков на Куршскую косу продлено
Виталий Невар / Новый Калининград
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Действие прошлогодних абонементов для посещения национального парка «Куршская коса» продлено до 15 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Как следует из релиза, в соответствии с распоряжением директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины 16 января 2020 года пропуска на 2019 год станут недействительными.

Открыта продажа абонементов на 2020 год. Пропуски можно приобрести с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов (без перерыва на обед) в бухгалтерии парка на территории Визит-центра «Музейный комплекс» (14,7 км Куршской косы). Стоимость указана на официальном сайте нацпарка в разделе «Услуги и стоимость».

Справки по тел.: +7 (4012) 31 00 56, +7 (911) 498 33 36.

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