В Госдуму внесли законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесли законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Исправительная система

В России хотят отключать номера мобильных телефонов находящихся в тюрьмах заключенных. Авторы инициативы считают, что такие меры помогут предотвратить их использование в преступной деятельности. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов проекта, главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы», — процитировали в издании слова депутата. Уточняется, что речь в нем идет о телефонных мошенничествах или координировании действий членов преступных группировок.

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«Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы — прим. ТАСС). Согласно законопроекту операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор», — привели цитату Крашенинникова в ТАСС.

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