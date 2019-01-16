Тюремный колл-центр: как калининградские заключенные зарабатывают из-за решетки

Появление смартфонов и рост популярности соцсетей привел к новому виду преступности. Теперь заключенные могут совершать преступления на воле, не покидая пределов своей камеры. «Новый Калининград» рассказывает, как наличие огромного количества свободного времени у зэков и возможность пользоваться мобильным телефоном конвертируются в массовые обманы калининградцев.

Алисе было девятнадцать, когда она познакомилась с инициативным Алексеем в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Молодые люди в переписке обсуждали книги, музыку, фильмы и обменивались фотографиями. «Он сказал мне, что сейчас находится далеко от Калининграда, поэтому встретиться в ближайшие год-два у нас не получится. Я не придала этому особого значения», — вспоминает девушка. Речь знакомого по переписке настораживала: он часто использовал блатные выражения, но в ответ на вопросы, зачем это делает, отшучивался. Однажды Алексей рассказал Алисе о серьезных проблемах и попросил одолжить денег. «Он знал, что у меня состоятельная семья — я несколько раз предлагала ему пересечься в Москве или Питере, — вспоминает девушка. — Меня, конечно, смутило, что парень через два месяца после знакомства просит одолжить денег, но разные ситуации бывают. Я перевела ему 9000 рублей. Договорились, что вернет через неделю». После этого связь со знакомым прервалась. Девушка хотела найти должника, но боялась, что в полиции ее засмеют. Помогла случайность — через несколько дней другой незнакомец с аналогичной просьбой обратился к ее подруге, которая обратила внимание на одежду, очень напоминавшую тюремную робу.

Заключенные создают аккаунты в соцсетях, знакомятся с потенциальными жертвами, просят деньги взаймы и не возвращают. Некоторые используют для этого сайты знакомств. Чтобы заинтересовать партнера, в анкетах указывают очень мягкие требования к потенциальному кандидату. В характеристике встречается формулировка «хочу создать семью», что может заинтересовать женщин с детьми.

Мошенник из гвардейской колонии, осужденный за избиение, благодаря романтической переписке сумел трижды занять крупные суммы у одной и той же женщины. Сначала он попросил перевести деньги на карту его родственницы, потом на карту его двоюродного брата. В третий раз он познакомился с той же женщиной с другого аккаунта и снова удачно одолжил денег. В итоге мужчина снова попал на скамью подсудимых, ему добавили почти 2 года тюрьмы.

«Вы выиграли приз»

Иногда арестанты используют в своей работе базы, которые продают сотрудники госорганов, сотовых операторов или банков. Согласно расследованию BBC, стоимость таких данных составляет от 2 до 7 тысяч рублей. Чем больше данных содержится в базе, тем она дороже, так как информация позволяет более убедительно выманивать деньги.

Заключенный областной колонии с помощью подобной базы совершил серию хищений денег с банковских карт. Мужчина звонил по телефонным номерам, представляясь сотрудником сотового оператора или банка, которому понадобился код подтверждения для выигрыша крупного приза. Он уверял жертв, что для получения приза нужно было ввести заранее пришедший по телефону код (например, 8888) в поле перевода денежных средств на банковском терминале либо в «мобильном банке». Некоторые из пострадавших обращались за помощью в офисы реальных компаний, где им помогали перевести средства. «Счастливчики» не догадывались о том, что названный злоумышленником код — сумма, которую они переводят со своего счета. Иногда заключенный менял стратегию и пытался узнать код подтверждения банковской карты, после чего самостоятельно списывал с нее деньги. От действий мошенника пострадали как минимум 12 человек. На них преступник заработал более 160 тысяч рублей, которые в итоге обернулись почти тремя дополнительными годами лишения свободы.





Также мошенники-заключенные распространяют ложные сообщения о взломе аккаунта («ваша карта была заблокирована из-за взлома аккаунта в мобильном сервисе, поэтому просим предоставить данные для ее активации»), подозрительной активности в сети («сотрудники компании заметили подозрительную активность с вашего профиля, устранить которую мы можем, если вы назовете код...») или просто представляются попавшими в беду родственниками, которым срочно нужны деньги.

Много личных фотографий

Известны случаи, когда заключенные прибегали к онлайн-шантажу, получая доступ к интимным фотографиям из соцсетей. С такой ситуацией столкнулась калининградка Елена, которой пришло спамовое сообщение от ее подруги с просьбой напомнить номер мобильного телефона. Никакой другой информации девушка, по ее словам, не давала, но и этого оказалось достаточно. Решение поделиться номером стало началом цепочки других рассылок, после чего девушка поняла, что ее аккаунт взломали. «Меня охватила паника, потому что в переписках было много фотографий из категории „личное“. Я попыталась сменить пароль — безуспешно. Мой профиль фактически украл какой-то хакер», — рассказывает Елена. Потом девушка решила вступить в переписку со взломщиком своего аккаунта. «Начался откровенный шантаж. [Взломщик] просил 1000 рублей за возврат страницы. Я отправила, но страницу он мне не вернул. Поехала в полицию, где следователь взял у меня показания и сказал, что найти хакера будет очень трудно, учитывая, что мои „горячие“ фото у него уже есть», — рассказывает девушка.

Елена оставила номер следователю в надежде, что скоро злоумышленника смогут поймать, а тем временем взломщик начал требовать еще больше денег, пуская в ход оскорбления. В общей сложности на карту шантажисту поступило около 20 тысяч, а помочь смогли только подключенные к этому делу «полезные знакомства». Девушке рассказали, что аферист, скорее всего, уже знал адрес ее электронной почты и другую информацию, поэтому попытался достать мобильный телефон. Выяснилось, что хакер уже давно сидел за решеткой, а заработанные деньги, по словам Елены, отправлял своей жене «на волю». Страницу девушка получила обратно, но потраченные деньги вернуть не удалось.

Отмазать родственника

Истории с телефонными мошенничествами с территорий колоний за последние несколько лет перестали быть чем-то особенным в судебной практике. Изощренность способа обмана зависит от типа человека, которого заключенные собираются обмануть. Зачастую ориентироваться приходится уже по ситуации. «У них есть базы. Пробуют наугад — где повезет, а где нет. А как они могут узнать [тип человека], если находятся в колонии? Телефоны есть, а остальное определяется только в процессе разговора», — рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии Александр Вавилов, который контролирует надлежащее обеспечение прав человека в исправительных учреждениях.

Неоднократно судимый мужчина одной из тюрем Санкт-Петербурга по ночам звонил жителям Калининградской области и представлялся следователем. По легенде, он расследовал ДТП, произошедшее по вине родственника жертвы, в котором пострадал крупный чиновник. Чтобы «отмазать» близких, люди переводили на указанный «следователем» QIWI-кошелек крупные суммы. Если у человека возникали затруднения с переводом, то заключенный рекомендовал жертвам обратится за помощью к местным таксистам.

В распоряжении зэка находилось множество телефонов и сим-карт, оформленных на других осужденных в колонии. Путем обмана питерский аферист собрал у желающих «решить вопрос» по ДТП с важным чиновником более 8 миллионов рублей. Деньги он тратил на еду и онлайн-казино. Суд решил, что выйти из тюрьмы петербуржцу предстоит не скоро: по совокупности эпизодов срок заключения продлили почти на 18 лет.

Немец без арматуры

Еще один способ выманить деньги из тюрьмы — мнимая продажа товаров. Заключенный калининградской колонии разместил на Avito объявление о продаже газосиликатных блоков и других стройматериалов по выгодной цене. На воле интересы «продавца» на встречах с покупателями представлял знакомый, бывший зэк. Если у покупателя возникали сомнения, сообщники через таксистов передавали фальшивые документы с реквизитами. Иногда мошенникам удавалось убедить жертв перечислять деньги за блоки через банковские терминалы. Следователям удалось найти и доказать в суде «продажу» преступным тандемом стройматериалов на 205 тысяч рублей. Самым доверчивым покупателем оказался немец. Он перечислил 117 тысяч предоплаты за металлическую арматуру. После идентификации преступников заключенному добавили 2,5 года к сроку заключения, а его компаньона осудили на 2 года и 3 месяца.





Наличие мобильных телефонов и огромного количества свободного времени в колониях иногда приводит к эффективной организации наркобизнеса. В 2018 году суд признал виновными в торговле наркотиками зэка из колонии в Славяновке и его подельника на воле. Мужчины организовали систему «закладок» в Калининграде и связывались с покупателями через мобильные приложения. Наркотики помещались в пустые сигаретные пачки и закапывались. После получения денег покупателю сообщалось, где нужно искать закладку. Задачей компаньона, находящегося на воле, были доставка наркотиков по городу и денег в тюрьму. Заключенный же занимался перепиской с покупателями.

Другой заключенный этой же колонии закупал оптом героин и через аналогичную систему закладок перепродавал его с накруткой в 5-7 раз. Начинание принесло заключенному 40 тысяч рублей, которые в конце концов обернулись для него 19 годами тюрьмы.

«Путем переброса»

В региональном УФСИН уверяют, что работники колоний стараются не допускать попадания телефонов к заключенным. «Каналом поступления средств мобильной связи и сим-карт к осужденным является доставка на режимную территорию. В основном путем переброса через основное ограждение», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства. Однако член ОНК Александр Вавилов замечает, что были случаи, когда сами работники колоний передавали арестантам телефоны либо закрывали глаза на их использование.

По словам Вавилова, зарплаты тюремщиков невелики и предложение заключенных пронести в колонию телефон за 4-5 тысяч рублей способно их заинтересовать. «В отношении лиц, принимавших участие в попытке доставки запрещенных средств связи, оформляются материалы для привлечения к ответственности», — отмечают в калининградском УФСИН, добавляя, что заключенных за попытку коррумпировать сотрудников колоний тоже наказывают.

Скрыть наличие мобильников от тюремщиков несложно. «Симку отдельно прячут, телефоны — отдельно. Обыски происходят только по особым случаям, иначе это нарушение правил внутреннего распорядка, — поясняет Вавилов. — За всем же не уследишь. Допустим, в СИЗО стоят видеокамеры, но даже там, бывает, находят мобильные телефоны в штрафном изоляторе».

Перспектива задержаться в тюрьме, по словам собеседника, пугает далеко не всех заключенных. «Вы поймите, в тюрьму попадают не святые люди. Это люди, совершившие преступления, склонные к преступлениям. К тому же условия иногда не позволяют [исправляться]. Надо же деньги какие-то зарабатывать, а работы мало либо человек работать не хочет физически, поэтому они мошенничают с помощью телефонов», — убежден член ОНК.

Текст — Михаил Баранов, фото — Виталий Невар / Новый Калининград