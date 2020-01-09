Очевидец: калининградец нырнул в аквариум с карпами в магазине (видео)

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В супермаркете «Виктория» в микрорайоне Сельма в Калининграде молодой человек нырнул с головой в аквариум с карпами. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Янтарный ДЛБ» в социальной сети «ВКонтакте». 

На видео мужчина в верхней одежде со словами «Я — карп!» окунается с головой в аквариум в рыбном отделе. Как написали в соцсетях очевидцы, сотрудникам магазина, пытавшимся его остановить, молодой человек заявил, что «просто плавает», а после покинул супермаркет. 

«Новый Калининград» запросил в пресс-службе УМВД информацию о том, поступало ли обращение в полицию от руководства супермаркета по данному поводу.

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