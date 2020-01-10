УМВД проводит проверку после купания калининградца в аквариуме супермаркета

УМВД проводит проверку после купания калининградца в аквариуме супермаркета
Скриншот с видеозаписи
Все новости по теме: Проверки

В Калининграде полиция проводит проверку по факту купания мужчины в аквариуме с живыми рыбами в супермаркете «Виктория» на ул. Согласия. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в пятницу, 10 января, в правоохранительные органы поступило заявление от руководства супермаркета, которое пожаловалось на действия посетителя.

Как ранее писал «Новый Калининград», в супермаркете «Виктория» в микрорайоне Сельма молодой человек в верхней одежде и обуви нырнул в аквариум с живыми рыбами. Окунаясь в воду с головой, мужчина кричал «Я — карп!». После непродолжительного купания он вылез из аквариума и покинул магазин. Видео инцидента было опубликовано в паблике в «ВКонтакте» и моментально разлетелось по соцсетям и СМИ.
Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter