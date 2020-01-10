УМВД проводит проверку после купания калининградца в аквариуме супермаркета

В Калининграде полиция проводит проверку по факту купания мужчины в аквариуме с живыми рыбами в супермаркете «Виктория» на ул. Согласия. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, в пятницу, 10 января, в правоохранительные органы поступило заявление от руководства супермаркета, которое пожаловалось на действия посетителя.Как ранее писал «Новый Калининград», в супермаркете «Виктория» в микрорайоне Сельма молодой человек в верхней одежде и обуви нырнул в аквариум с живыми рыбами. Окунаясь в воду с головой, мужчина кричал «Я — карп!». После непродолжительного купания он вылез из аквариума и покинул магазин. Видео инцидента было опубликовано в паблике в «ВКонтакте» и моментально разлетелось по соцсетям и СМИ.
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