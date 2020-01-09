В 2020-м россиянам обещают изменение правил сдачи экзамена на права

Россиян в 2020 году ждут значительные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Элементы испытания «площадка» по новым правилам будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Об этом в четверг, 9 ноября, пишет ТАСС.

Как отмечают в издании, на закрытых территориях планируется выполнять некоторые компоненты прежней «площадки»: заезд в бокс, параллельную парковку и разворот в ограниченном пространстве. Проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, а также движение с максимальной разрешенной скоростью экзаменаторы будут принимать в городе.

При этом экзаменационные маршруты не будут заранее известны будущим автомобилистам — с 1 октября в кандидаты в водители могут ознакомиться только с перечнем дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Принимающий его сотрудник ГИБДД сможет определить случайный маршрут, по которому будет двигаться испытуемый.

Кроме того, штрафную балльную систему при сдаче практического экзамена на права решили упразднить. На данный момент начинающие автомобилисты считаются «провалившими» экзамен, если зарабатывают 5 таких баллов. Однако граждане получат возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Сотрудники ГИБДД также смогут изменить результаты экзамена, если испытуемые использовали поддельные документы для его сдачи.

Параллельно с практической частью экзамена изменения коснутся и его теоретической части. Так, расширение задачи в «теории» планируется за счет вопросов, касающихся основ безопасного вождения. Среди них: основы психологии и отдельный медицинский блок. Таким образом, количество задач в экзаменационном банке увеличится до нескольких тысяч, а система оценки «теории» и время ее продолжительности изменятся.

«Нововведения в теоретической части экзамена пока находятся в проработке. Они будут закреплены в административном регламенте, который готовит ГИБДД России после подписания постановления правительства России, официально опубликованного в конце декабря 2019 года», — сообщили в издании.

В конце декабря стало известно о том, что с начала 2020 года готовится масштабная реформа подготовки водителей. Тогда в планах правительства было изменить возрастной ценз для обучающихся, ввести дополнительные рычаги давления для нарушителей, изменить сроки сдачи повторных экзаменов и модернизировать некоторые элементы практической части.