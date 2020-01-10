В очередные зимние выходные в Калининграде синоптики снова ждут «плюс»

Синоптики снова ожидают относительно теплую погоду на территории Калининградской области в предстоящие выходные. При этом вероятность осадков минимальна. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.



Как прогнозирую Гидрометцентр РФ, в субботу и воскресенье днем будет +5°. По ночам температура не будет опускаться ниже 2°. Ожидается облачная погода. Небольшой дождь возможен в воскресенье.

Похожие данные у калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Служба прогнозирует дождь утром в субботу. Прогноз погоды «Нового Калининграда» не предусматривает никаких осадков, в субботу прогнозируется небольшая облачность.

Ранее в январе синоптики отмечали, что на территории региона до сих пор не наступила климатическая зима, у растений активно наступает вегетация.