Синоптики пока не ждут климатической зимы в Калининградской области

Климатическая зима на территории региона до сих пор не наступила, и это вряд ли произойдет в до конца января. Об этом во вторник, 7 января, сообщается в экспертной группе «ВКонтакте» «Погода и метеоявления в Калининградской области»

Как отмечается в сообщении, аномально теплая погода сохраняется на большей части Европы. «Калининградской области климатическая зима (длительный период, когда среднесуточная температура опускается ниже 0 градусов) так и не наступила и вряд ли наступит в ближайшие 1-2 недели, в регионе активно наступает вегетация у растений», — отмечают эксперты.

Как ранее сообщал Гидрометцентр РФ, практически вся территория России оказалась под влиянием теплого атлантического циклона. По данным службы, положительная температура в Калининградской области сохранится минимум до 13 января. На более продолжительный срок прогноз пока не составлен.

Ранее Правительство РФ утвердило план «мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года».