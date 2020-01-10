Дорога от Сельмы до Чкаловска при ее строительстве подорожала еще на 18,7 млн

Дорога от Сельмы до Чкаловска при ее строительстве подорожала еще на 18,7 млн
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Строительство дороги от Сельмы до Чкаловска

Власти Калининграда и подрядчик договорились увеличить стоимость контракта на строительство дороги от микрорайона Сельма до Чкаловска на 6%. Об этом говорится в соответствующем соглашении, опубликованном в конце декабря на сайте госзакупок.

Согласно документу, «стороны определили, что стоимость дополнительного объема работ» составляет 18,7 млн руб. Таким образом, общая цена строительства теперь оценивается в 335 млн руб.

Строительство новой дороги от Большой Окружной до ул. Лукашова в Чкаловске было запланировано на 2018 год, но затем работы перенесли на 2019-й. Проект пришлось отправить на корректировку, из-за того что в нем не был учтен тот факт, что территория, по которой пройдет дорога, сильно подтапливается. Корректировка проектно-сметной документации обошлась почти в полмиллиона рублей, а стоимость строительства увеличилась примерно на 55 млн рублей с изначальных 261,4 млн.

Контракт получила фирма депутата горсовета Сергея Григоренко «ДСП». В сентябре Григоренко заявил, что строительство дороги от Сельмы до Чкаловска пока не ведется из-за необходимости оценить объем проделанных предыдущим подрядчиком работ.

Власти планируют сдать новую дорогу будущим летом, на несколько месяцев раньше срока.

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