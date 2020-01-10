В Светлогорске управляющую компанию оштрафовали за недостаточно горячую воду

В Светлогорске суд обязал гендиректора управляющей компании заплатить штраф в 50 тысяч рублей за то, что жителям многоквартирного дома предоставляли некачественную воду. Уточняется, что температура горячей воды, поступавшей в квартиры жильцов, была менее 60°. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе светлогорского суда.

Как сообщили в ведомстве, обнаруженные неполадки в системе водоснабжения компанию «УК Городская» обязали исправить еще до 15 апреля 2019 года, однако требования она так и не выполнила — в квартиры жителей продолжала поступать вода, не соответствующая нормам. Глава управляющей компании не согласился с решением надзорных органов и попытался обжаловать его в суде.

Однако суд признал обоснованным привлечение генерального директора «УК Городская» к ответственности по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. Гендиректора обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.